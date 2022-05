Place du commerce. Des nouveautés à Rouen et Barentin

L'établissement se situe à Barentin, boulevard de Westphalie. L'espace est dédié aux ingrédients et au matériel pour les amateurs de pâtisserie.

Cerf Dellier est le spécialiste de ce secteur pour les professionnels et les particuliers, en gros ou au détail. "Nous proposons plus de 10 000 références de matériel de cuisine de qualité professionnelle", ajoutent Candice Maugez et Julien Capron, qui vous accueillent au magasin.