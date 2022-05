Eure. Une pétition lancée pour garder Pumba, un marcassin orphelin

Alexis Barbier vit à Bois-Normand-près-Lyre dans l'Eure. Passionné par la nature et les animaux, il a lancé une pétition en ligne il y a une semaine pour l'autorisation de garder un petit marcassin orphelin, Pumba. Au jeudi 19 mai, à 17 heures, la pétition récoltait plus de 18 800 signatures !

L'auteur de la pétition avait déjà recueilli un marcassin début 2021, baptisé Ti Babe. Alexis Barbier tente de contacter les centres de la faune sauvage, mais débordés, ils ne peuvent pas le prendre. Alexis se décide donc à le garder et à le sevrer. Les démarches de déclaration sont désormais terminées et en règle pour Ti Babe. Mais il y a quelques jours, Alexis Barbier, a récupéré un autre marcassin, Pumba, dont la mère est morte. Mais Alexis précise que "la déclaration préfectorale qui a été une simple formalité pour Ti Babe risque aujourd'hui d'être plus compliquée pour Pumba".

Avec cette pétition, il espère sensibiliser pour que l'autorisation de garde aboutisse. Alexis Barbier précise qu'une cagnotte sera prochainement mise en ligne pour participer aux frais d'avocat.

Pour signer la pétition, cliquez ici.