Saint-Lô. Des équipements de mesure des polluants pour les sapeurs-pompiers

Bon nombre d'habitants du secteur de Granville se souviennent de l'important incendie qui avait ravagé la déchetterie Sphère de Donville-les-Bains, le 29 mai 2020, avec une impressionnante colonne de fumées noires. À l'époque, Atmo Normandie, organisme qui surveille la qualité de l'air, avait dépêché sur place une équipe de techniciens pour recueillir l'air au niveau du panache de fumées et détecter des substances chimiques nocives à l'aide de canisters, sortes de bonbonnes pour le recueil des airs pollués.

• Lire aussi. Donville-les-Bains. Incendie de la Sphère : des résultats d'analyses rassurants

Une convention de partenariat a été signée mardi 17 mai, entre le SDIS 50 (Service départemental d'incendie et de secours de la Manche) et Atmo Normandie. Désormais, les 160 sapeurs-pompiers de la Manche ayant des connaissances spécifiques sur les risques chimiques et biologiques sont équipés de trois canisters. Le lieutenant-colonel Fabien Lion est en charge de ces risques chimiques et biologiques au SDIS 50. Selon lui, ces prélèvements sont importants pour nourrir la recherche

Lieutenant-colonel Fabien Lion Impossible de lire le son.

Christophe Legrand est directeur adjoint Air Atmo Normandie.

Christophe Legrand Impossible de lire le son.

Le canister permet de recueillir l'air pollué pour analyse. - SDIS 50

Les prélèvements peuvent être analysés dans les 12 heures au mieux. Les résultats sont publiés sur le site de Atmo Normandie.