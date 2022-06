Orne. Ko Ko Mo, Igorrr, Suzane… Le festival Les Bichoiseries fête ses 15 ans

Le festival Les Bichoiseries, dont Tendance Ouest est partenaire, fête cette année ses 15 ans. Vendredi 24 et samedi 25 juin, une dizaine d'artistes se présenteront sur les différentes scènes installées à Cerisy-Belle-Étoile, près de Flers. Dans une ambiance viking, Les Bichoiseries reviennent avec une programmation plus fraîche que jamais. Ko Ko Mo, Les Ogres de Barback, Igorrr, Tiken Jah Fakoly, Elmer Food Beat, Suzane, Les Caméléons et tant d'autres joueront en haut d'un site naturel unique, le Mont de Cerisy-Belle-Étoile. Culminant à 264 mètres d'altitude, ce massif forestier de 100 hectares domine le paysage.

Des points de prévention et d'aide seront présents : Drog'Aide 61, CAPS, Vie libre (prévention de l'alcoolémie) et une unité de protection civile. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pratique. Tarifs réduits (jusqu'au 17 juin) : 25 € le billet un jour et 40 € le pass deux jours. Pleins réduits (à partir du 18 juin) : 30 € le billet un jour et 50 € le pass deux jours.