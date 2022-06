Tendance Live Granville. Tom Frager, le retour du chanteur-surfeur

En 2009, sa chanson Lady Melody avait tout simplement été LE carton de l'année (son album s'était alors vendu à plus de 150 000 exemplaires). En sera-t-il de même avec son nouveau single Fais-moi penser ?

Pop moderne et ensoleillée

Le chanteur-surfeur est de retour cet été avec sa pop moderne et ensoleillée, riche d'une mélodie incroyablement entraînante et lumineuse. Tom Frager défendra son titre face à la mer à Granville. Récemment, l'artiste a aussi révélé un duo avec Silvàn Areg, intitulé Je me balade. Jolie découverte.