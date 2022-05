Cuisine. Trois normands lauréats du Trophée des Léopards

Ils avaient entre 1 h 30 et 3 h pour cuisiner des plats à base de produits normands : huîtres, Neufchâtel, bœuf, quinoa ou lentilles... Les candidats étaient jugés par des professionnels comme Pierre Caillet, de l'Hôtel Restaurant le Bec au Cauchois, président du jury, et Meilleur Ouvrier de France. La finale nationale du 2e concours culinaire "Trophée des Léopards" a récompensé neuf candidats lundi 16 et mardi 17 mai à l'Abbaye aux Dames à Caen, dans trois catégories : amateur, apprenant et professionnel. Et les Normands ont assuré !

Trois Normands lauréats

Chez les amateurs, c'est Clément Oudin, un habitant de Réville, dans le Cotentin qui a remporté le premier prix, suivi de Bernard Arata et de Yohann Petit, venus d'Ile-de-France.

Victoire d'un autre normand dans la catégorie "apprenant" : il s'agit de Mathew Bouteiller du CFA Val-de-Reuil, suivi de Juliette Bouyssou de Ferrandi (Ile-de-France), et d'une collègue du même CFA, Margot Aube-Latouche.

Enfin, Miguel Sanches, qui travaille à la Préfecture du Calvados, a été sacré chez les professionnels, suivi de Jean-François Picq (Hauts-de-France), et Mathieu Matheron (PACA). Chaque lauréat a remporté la somme de 1 000 euros, le fameux trophée et des cadeaux des partenaires.