Bonne table au Havre. Des produits frais et locaux au Bistrot Canaille

Au Havre, c'est le quartier des restaurants par excellence. Un nouvel établissement a fait son apparition au mois de mai, à Saint-François. Le Bistrot Canaille promet des plats faits maison typiques de la cuisine bistrot et brasserie, qui font la part belle au terroir normand. Il affiche la couleur dès la page de garde de la carte que me tend la serveuse, avec la liste précise des producteurs locaux où se fournit le chef. Canard d'Yport, glaces de Cauville-sur-Mer, épices de Caen… "Comme au Pure ou à La BDH, nos autres établissements, nous souhaitions continuer sur une ligne de produits frais, avec le plus de circuits courts possible", précise Brandon Legay, qui lance cette nouvelle enseigne avec son associé Romain Crevel.

Du poisson d'à côté

C'est justement un plat inspiré par la gastronomie locale que je choisis pour m'ouvrir l'appétit : une bruschetta normande, avec andouille de Vire, pommes et sauce au camembert. Elle sera le premier acte de la formule entrée/plat/dessert à 21,90 euros pour laquelle j'ai opté. Par la suite, je déguste un cabillaud arrosé de sa sauce beurre blanc aux agrumes accompagné d'un écrasé de pommes de terre cuisiné à l'huile de truffe. Difficile de faire plus local, puisque "le poisson provient du petit port", précise le patron.

Au menu cabillaud sauce beurre aux agrumes.

Ce midi-là, le plat du jour est un bœuf bourguignon, digne représentant des "plats canailles" que souhaite proposer le restaurant, issus de nos recettes françaises traditionnelles réconfortantes, comme la blanquette ou les rognons. D'ailleurs, pour le dessert, j'opte pour le riz au lait façon grand-mère et sa boule de glace, très copieux ! J'ai de la chance, il en reste, contrairement à certains desserts victimes de leur succès en fin de service. "C'est la contrainte des produits frais", sourit Brandon Legay.

Pratique. Bistrot Canaille, 32 rue du Général Faidherbe au Havre. Tél. 02 27 15 13 71. Ouvert tous les jours de 12 à 14 heures et de 19 à 22 heures (21 heures le dimanche)