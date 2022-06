[Enquête] Orne. Ruches en excès, les abeilles en danger

Sur une tranche de pain, dans une tasse de lait ou en vinaigrette, le miel fait partie de notre quotidien. On estime qu'une cuillère à café équivaut au travail de douze abeilles sur toute leur vie. Entre 2010 et 2020, le nombre d'apiculteurs (professionnels ou non) en France est passé de 41 836 à 71 581 selon la Fédération nationale du réseau de développement apicole. Cette augmentation paraît rassurante, mais la surexploitation des abeilles nuit à leur propre santé.

Quelque 700 apiculteurs dans l'Orne

Depuis plusieurs décennies, un déclin préoccupant des insectes pollinisateurs sauvages est observé, associé à des pertes croissantes de colonies d'abeilles mellifères. "Différents facteurs viennent influencer leur survie et leur développement", alerte le ministère de la Transition énergétique. Maladies, prédateurs, parasites, pesticides, changement climatique, activités humaines, gestion et exploitation des territoires… La liste est longue.

Le département de l'Orne compte environ 700 apiculteurs, dont une dizaine seulement sont des professionnels. Obtenir ce statut est un véritable chemin de croix. Mike Vivien a 25 ans, il est passionné par les abeilles depuis son adolescence. Pendant plus de dix ans, il a emmagasiné un maximum de connaissances avant d'en faire son métier.

L'augmentation du nombre

de ruches peut être néfaste pour

la survie de certaines abeilles

Lorsque les ruches sont installées trop proches les unes des autres, des croisements se font entre les différentes espèces. L'augmentation de leur nombre peut donc être néfaste pour la survie de certaines abeilles. L'Apis mellifera mellifera, plus communément appelée l'abeille noire, en est la principale victime. Raymond Daman, vice-président du Centre d'étude technique apicole "abeille noire de l'Orne", se bat pour leur conservation.

Transmettre le savoir de l'apiculture, c'est la principale devise de l'Union apicole ornaise. Fondé il y a une vingtaine d'années, l'organisme gère des "Ruchers école". Une dizaine de formateurs administrent des cours pour les débutants. Une "nécessité", selon Eric Lecocq, l'un des enseignants. La formation donnée par l'établissement est étalée sur trois ans. La première année est basée sur la théorie, la deuxième davantage sur la pratique, la dernière est plus poussée pour se perfectionner.

La formation des apiculteurs, même amateurs, est d'une grande importance. "Dans les années 1980, on pouvait mettre des ruches dans son jardin et les laisser seules. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil", explique Eric Lecocq. Seules, les ruches ne survivent plus correctement. Au fil des années, elles sont devenues vulnérables. Vulnérables face aux pesticides, aux parasites et au manque d'expérience de certains apiculteurs. "On ne met pas des colonies n'importe où", alerte Raymond Daman.

Il faut choisir la bonne place, celle où les abeilles auront assez d'espace pour vivre correctement. Et ainsi nous faire vibrer.