Manche. Cartes d'identité et passeports : où et comment avoir un rendez-vous ?

Après deux ans de Covid-19, les délais d'attente s'allongent pour avoir un passeport ou une carte d'identité.

Dans la Manche, les situations sont très différentes en fonction des mairies.

Dans tout le département, il n'y a que 24 mairies qui délivrent des papiers d'identité. On peut choisir n'importe laquelle pour prendre rendez-vous et déposer un dossier, mais dans la grande majorité des cas, il faut attendre le mois d'août, voire septembre, pour espérer en obtenir un. Dans quelques communes, les délais sont beaucoup plus courts, notamment en Centre-Manche. A Carentan-les-Marais, Saint-Hilaire-Petitville et Quettehou, il y a quelques créneaux disponibles fin juin.

Pour aller le plus vite possible, voici deux conseils. Il faut faire la pré-demande en ligne, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, mais il faut aussi veiller à bien rassembler au prélable tous les justificatifs demandés : photo récente, timbre fiscal…

Sinon, la procédure risque d'être ralentie.