Météo. La Normandie en vigilance orange aux orages

Après le beau temps vient la pluie… Les cinq départements de Normandie, la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure, sont placés en vigilance orange aux orages ce dimanche 15 mai.

Des risques de grêle

#Meteo

⛈️ Après le beau temps, place aux #orages !

La dégradation orageuse arrivera cette nuit par l'ouest du #Calvados et s'étendra à l'ensemble du département dimanche.

⚠️ Les orages peuvent être accompagnés de fortes averses de pluie et de grêle ainsi que de vents violents. pic.twitter.com/16pgUFdNCr — Préfet du Calvados 🇫🇷 🇪🇺 (@Prefet14) May 14, 2022

Météo France prévoit de fortes rafales de vent, de la pluie et même des averses de grêle dans l'après-midi. Sur les côtes de la Manche, il faut s'attendre à un vent jusqu'à 85 km/h en milieu de journée. Ça va aussi souffler dans les terres, avec 90 km/h attendus du côté de Vire et Condé-sur-Noireau (Calvados) mais aussi à Argentan, Alençon et Sées, dans l'Orne. Un appel à la vigilance a été lancé par toutes les préfectures. Côté températures, le temps est encore doux. Il fera entre 15 °C et 18 °C ce dimanche matin.

Malgré la pluie attendue dans l'après-midi, il fera jusqu'à 26 °C.