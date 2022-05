Bonne table à Caen. Un déjeuner coloré au Café Amour

De grandes fenêtres, des chaises en osier de toutes les couleurs, une salle aérée et surtout le sourire des serveuses. Bienvenue au Café Amour à Caen. Camille Huard, 26 ans, s'est lancée dans cette nouvelle aventure le 4 mai. D'abord passionnée par le vin mais aussi très gourmande, l'ancienne conseillère en gestion de patrimoine s'est jetée dans le grand bain. "J'ai toujours eu envie de monter mon propre concept", explique-t-elle, avec les yeux qui pétillent. C'est chose faite. Ce nouveau café d'une cinquantaine de places en salle et en terrasse est venu remplacer La Terrasse, une brasserie historique de la rue de Bras, près de la Fnac.

Ambiance festive à l'étage.

Petits-déjeuners et brunchs

toute la semaine

On peut tout de même y manger le midi. Plus de plat du jour, mais des petits-déjeuners, brunchs et plats signatures au déjeuner. "Tout est préparé sur place avec des produits frais", explique la cheffe. Sa spéciale, c'est le brunch. À la carte en semaine et en formule le week-end (27 €), il comprend "une boisson chaude, une boisson fraîche, un plat salé (tartine avocat ou bagel saumon) et deux plats sucrés (brioche perdue ou pancakes) et un granola bowl". Sans oublier une offre de gâteaux gourmands à déguster à n'importe quelle heure. Selon les semaines, on peut y trouver du crumble au citron, un carrot cake, un banana bread, des muffins, un brownie, etc. Ce midi, je me suis laissée tenter par l'avocado toast, un toast de pain bûcheron fourni d'avocat écrasé, de feta et de quelques graines de grenade par-dessus. "C'est un concept très coloré", sourit Camille.

L'avocado toast.

Pour le dessert, je me laisse tenter par le babka, une spécialité polonaise. Une sorte de mi-gâteau, mi-brioche, sans la lourdeur de la brioche mais avec une petite touche de Nutella qui ravit mes papilles. Le tout pour 17 €. Promis, je reviendrai un dimanche pour bruncher !

Pratique. Le Café Amour, 19 rue de Bras. Ouvert du mercredi au dimanche. Tél. 02 31 38 89 71.