Fécamp. Portes ouvertes aux serres municipales

Le rendez-vous est attendu à Fécamp : les journées portes ouvertes des serres municipales. L'événement, qui aura lieu le week-end des 14 et 15 mai, existe depuis plus de dix ans et attire des centaines de curieux. Cinq agents de la Ville seront présents pour prodiguer des conseils.

C'est l'occasion pour la municipalité de mettre en avant sa politique de renaturation de son espace public : davantage d'herbe, de fleurs et d'arbres.

Florentin Cognie - adjoint en charge de la transition écologique Impossible de lire le son.

Trois nouveautés au programme cette année

Un troc aux plantes (sur inscription auprès du service des espaces verts) permettra aux Fécampois d'échanger tous types de végétaux. Plusieurs ateliers seront proposés, notamment sur le compost et la découverte des plantes comestibles, ponctués d'une séance d'explication sur ces végétaux comestibles par une professionnelle, samedi à 16 heures.

Les visiteurs auront également la possibilité de gagner un arbre fruitier (dix arbres à gagner au total) en déposant un bulletin dans une urne mise à disposition durant tout le week-end.

Pratique. Portes ouvertes des serres municipales de Fécamp - samedi 14 mai de 14 heures à 19 heures et dimanche 15 mai de 10 heures à 18 heures.