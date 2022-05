Octeville-sur-Mer. Les premières fraises de la saison sont là !

Elle est belle, rouge et sucrée : la fraise de Normandie fait son apparition sur les étals… Et c'est encore meilleur quand on la cueille soi-même ! Plusieurs exploitations normandes le proposent, comme depuis mardi 10 mai, à Octeville-sur-Mer, près du Havre.

Avec un à deux centimètres de tige

"Ce n'est que le début, on sera en pleine production de fraises d'ici dix ou quinze jours, selon les humeurs de Miss Météo !", sourit Mathilde Martin, à la Cueillette d'Octeville. Le goût sucré de la fraise peut être un peu moins prononcé en cas de pluie, mais le printemps a jusqu'ici été ensoleillé. "Cela se cueille assez facilement, mais pour les conserver un peu plus longtemps, il est conseillé de les cueillir avec une petite partie de la tige", poursuit la spécialiste. Inutile de se précipiter : après ces fraises précoces, les fraises de saison pourront se cueillir pendant "un mois, un mois et demi".

Mi-juin suivront les concombres, petit pois et autres courgettes.

Reportage à la cueillette d'Octeville

Outre Octeville, ce type de cueillette de fruits et légumes existe aux quatre coins de la Normandie, comme à Yvetot-Bocage dans la Manche, Lisores, Cagny ou Coulombs dans le Calvados, Pithienville ou Bourgtheroulde-Infreville dans l'Eure, Saint-Fulgent-des-Ormes dans l'Orne ou encore Authieux-Ratiéville ou Saint-Romain-de-Colbosc en Seine-Maritime.