Pays d'Auge. Plusieurs foyers privés d'électricité après l'incendie d'une maison

Tôt dans la matinée mercredi 11 mai, les pompiers du Calvados ont été appelés pour une intervention à Saint-Martin-aux-Chartrains.

Les soldats du feu interviennent depuis 6 h 25 pour un feu de maison au niveau de la commune qui se situe près de Pont-l'Évêque. Lorsque les secours sont arrivés, le feu était localisé au niveau de la toiture du pavillon. Aucune personne ne se trouvait à l'intérieur de la maison.

À cause de ce sinistre, 12 foyers sont actuellement privés d'électricité.

À 9 h 15, l'intervention était toujours en cours et mobilisait une vingtaine de sapeurs-pompiers, en provenance des centres de secours de Pont-l'Évêque et Honfleur.