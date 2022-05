Fécamp. Marie-Agnès Poussier-Winsback candidate aux législatives

Ira ? Ira pas ? Interrogée en début d'année sur une éventuelle candidature aux élections législatives, Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp, indiquait ne pas encore avoir fait de choix. Mais depuis mardi 10 mai, c'est officiel : elle est investie par la majorité présidentielle sur la 9e circonscription de Seine-Maritime (territoire de Fécamp-Bolbec).

L'élue, par ailleurs vice-présidente de la Région Normandie et présidente de l'agglomération Fécamp Caux Littoral, portera les couleurs d'Ensemble. Cette formation englobe Renaissance (ex LREM), le MoDem et Horizons, le parti d'Édouard Philippe, dont est membre la maire de Fécamp.

Face à la députée sortante

L'ancienne élue Les Républicains, qui a d'ailleurs parrainé Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, aura-t-elle un candidat de la droite traditionnelle face à elle ? La Normandie Conquérante, bannière de la droite et du centre soutenue par le président de Région Hervé Morin, n'a pas encore investi de candidat.

Parmi les adversaires de Marie-Agnès Poussier-Winsback, figurera en tout cas la députée sortante, Stéphanie Kerbarh. Membre du parti radical depuis son éviction d'En Marche, elle doit officialiser sa candidature à sa propre succession d'ici quelques jours.