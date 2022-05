Caen. Un événement festif pour célébrer le prix des Ducs de Normandie

À l'occasion de la mythique course du prix des Ducs de Normandie et pour la première fois, l'Hippodrome de Caen organise un événement festif intitulé Hippo'Fest ce samedi 14 mai.

Les amateurs de courses hippiques ne seront pas en reste avec huit autres courses prévues. Cette année, l'hippodrome élargit son public en mêlant concerts, courses hippiques et gastronomie. Les artistes Bagboy & Indigo Birds rythmeront cette journée de leurs sons électro et rock. À l'occasion de "sa plus belle journée de courses de l'année", l'hippodrome de Caen promet barbecues et planches de charcuterie, pour avoir le ventre bien rempli. Les visiteurs pourront profiter de l'événement 12 h 30 à 19 h.