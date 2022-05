Cherbourg-en-Cotentin. La Cité de la Mer en lice pour l'élection du Monument préféré des Français 

À vous de jouer ! Depuis ce lundi 9 mai, et jusqu'au 27 mai, il est possible de voter en un clic, en ligne, pour la Gare maritime transatlantique et le sous-marin Le Redoutable, c'est-à-dire, pour la Cité de la Mer, à Cherbourg, qui pourrait devenir le Monument préféré des Français 2022. En à peine 10 secondes, vous aurez terminé !

La Cité de la Mer est en concurrence avec deux autres sites en Normandie : le Palais Bénédictine de Fécamp et le château de Carrouges, dans l'Orne. "Il faut foncer, on a peu de temps pour franchir cette étape d'abord régionale, on compte donc sur chacun d'entre vous !", réagit Bernard Cauvin, directeur du site. Ce serait une belle récompense pour l'établissement qui fête cette année ses 20 ans d'ouverture au public et qui attire chaque année environ 230 000 visiteurs.

Une fois l'un de ces trois sites régionaux promu, place au vote national, en juillet. L'animateur Stéphane Bern annoncera le grand gagnant lors d'une émission le 17 septembre prochain, à l'occasion des 39e Journées européennes du patrimoine.