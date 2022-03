Jean-Louis Murat échange en musique au 106

Le chanteur aux ballades indémodables interpétera les titres de son dernier opus “Grand Lièvre”. Un album fait de réflexions sur l’homme et son rapport avec la nature et avec lui-même. Auteur, compositeur et philosophe, Jean-Louis Murat partage avec ses “fans” des points de vue intimistes et nostalgiques. “Ne t’attends qu’à toi seul” met en avant cette volonté de dialogue feutré et caché avec le public.



Pratique. Jean-Louis Murat, jeudi 27 octobre, 20h, grande salle du 106. Infos au 02 32 10 88 60.