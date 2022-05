Cricqueville-en-Bessin. Effondrement à la pointe du Hoc, symbole du Débarquement

Stupeur à la pointe du Hoc. Un important pan de ce haut lieu du Débarquement en Normandie s'est effondré ce vendredi 6 mai.

Victime de l'érosion

L'érosion fait son œuvre en Normandie où une partie de la pointe du Hoc, symbole du débarquement en Normandie, s'est effondrée. Crédit photo : Christophe Gosselin pic.twitter.com/YphqnJedre — Marc Laurenceau - D-Day Overlord (@MarcLaurenceau) May 5, 2022

Situé entre Utah et Omaha Beach, ce lieu symbolique rendu célèbre par les soldats américains le 6 juin 1944 s'est effondré à cause de l'érosion. "Nous savons depuis 2011 que le paysage culturel de la Pointe du Hoc est en danger à cause de l'érosion des falaises", déclare Scott Desjardins, surintendant du site. Selon Régis Leymarie, délégué adjoint Normandie du conservatoire du littoral, ce phénomène était attendu car "ces falaises sont en érosion depuis leur création".

Sortie matinale de mon mari " Triste et heureux …!Triste de voir le Rocher symbole de la Pointe du Hoc s'effondrait par moitié et tombait à la mer ….il aura attendu le départ du dernier vétéran Rangers ayant pris part à l'assaut de la Pointe du Hoc le 6 juin 1944 "#abmc pic.twitter.com/dE8swiZxOY — Maurouard Anne (@anne_maurouard) May 6, 2022

Chaque année, la pointe du Hoc accueille près de 500 000 visiteurs. L'effondrement s'est produit devant des centaines de touristes : "Personne n'a été blessé dans le glissement de terrain, qui est tombé dans la mer, et il n'y a aucun risque pour les visiteurs", rassure l'American Battle Monuments Commission (ABMC), organisme public américain qui gère le site en vertu d'un traité datant de 1956.