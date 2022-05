Marigny. La commune rend hommage à sa bienfaitrice, Wesport USA

La commune de Marigny-sur-Lozon renoue avec son passé et la commune américaine de Wesport, qui a durablement marqué l'histoire de la petite commune manchoise près de Saint-Lô, totalement détruite comme bien d'autres après les bombardements de juin et juillet 1944. De l'autre côté de l'Atlantique, des comités de parrainage avaient été mis en place pour aider des communes normandes détruites.

C'est le docteur Marcel Guillard, adjoint au maire à l'époque, qui avait demandé assistance en faveur d'une population totalement désœuvrée. C'est ainsi que Wesport est venue en aide à la commune, sous la houlette d'une femme, Charlotte Mac Lear.

Et dès 1948, l'argent est arrivé, comme le raconte René Gautier, enfant de Marigny.

René Gautier Impossible de lire le son.

Les enfants étaient destinataires, à chaque Noël, de colis, que l'on appelait les colis d'Amérique, jusqu'en 1964.

René Gautier Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, la commune souhaite retisser des liens avec la commune du Connecticut et transmettre l'histoire aux plus jeunes générations, selon Fabrice Lemazurier, le maire de la commune.

Fabrice Lemazurier Impossible de lire le son.

Cet hommage se traduira par une cérémonie du souvenir dimanche 8 mai, à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945.

Au programme :

• 11 heures : inauguration de la salle du conseil municipal au nom de Charlotte Mac Lear

• 14 heures, à la mairie : visioconférence avec entre les maires de Marigny et de Westport

• 15 heures, à la salle des fêtes : récit de l'historien Michel Boivin sur Marigny dans la tourmente de la guerre et de René Gautier sur les relations entre Marigny et Westport de 1947 à 1964 avec la projection de photos et documents.

Wesport réalise une collecte de jouets au profit des enfants de Marigny. - DR

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.