Caen. Une chercheuse obtient une bourse de 2,5 millions d'euros

La liste des 253 lauréats a été dévoilée mardi 26 avril par le Conseil européen de la recherche (ERC), qui a a accordé une bourse de 2,5 millions d'euros pour cinq ans à Svetlana Mintova, directrice de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique au laboratoire Catalyse et Spectrochimie depuis 13 ans à Caen. Le financement intervient dans le cadre de la récompense "ERC Advanced grant 2021", réservé aux chercheurs confirmés qui ont effectué d'importantes réalisations. De nationalité franco-bulgare, Svetlana Mintova s'est installée en France en 2006 pour poursuivre ses recherches, d'abord à Mulhouse (Haut-Rhin), puis à Caen en 2009.

La chercheuse se dit fière et heureuse d'être distinguée. "C'est le plus grand honneur qui puisse être accordé à un chercheur", a-t-elle déclaré. Ces recherches permettraient de participer à la lutte contre le réchauffement climatique en produisant de l'hydrogène sans émettre de CO 2 . "L'hydrogène, poursuit-elle, est valorisable en carburants ou en produits de base pour la pétrochimie."

Ses travaux pourraient ainsi aboutir à une nouvelle énergie avec une faible émission de CO 2 .

La Région Normandie espère que le projet de Svetlana Mintova attirera des chercheurs du monde entier et aura un impact sur la science, l'économie et le développement des énergies renouvelables.