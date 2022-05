Le Havre. La caserne Dumé-d'Aplemont devient une résidence intergénérationnelle

L'ancienne caserne des pompiers Dumé-d'Aplemont, au Havre, devient une résidence intergénérationnelle. Elle a été inaugurée samedi 30 avril. Le nouvel ensemble est baptisé Le Blason. Il comprend 81 appartements du T1 au T4. Mêlant logements et espaces partagés, il intègre également une galerie d'art de 500 m2.

Faire cohabiter personnes âgées et jeunes

Alors que les seniors représentent un quart de la population havraise, cette nouvelle résidence, conçue et animée par Les Maisons de Marianne, se veut être une solution pour rompre l'isolement et pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Elle est aussi ouverte aux personnes à mobilité réduite, aux étudiants et aux jeunes actifs éligibles au logement social.

Pour faire vivre les lieux, en plus de la galerie d'art, une animatrice coordinatrice est présente pour monter des projets avec les résidents. Deux espaces partagés, au rez-de-chaussée, doivent stimuler le lien social : un grand salon et un espace bien-être. Les résidents peuvent aussi profiter de services d'aide à domicile, de téléassistances ou de visites de courtoisie.

À propos des Maisons de Marianne

C'est le pionnier et le leader de l'habitat intergénérationnel depuis 13 ans, en collaboration avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Près de 4 500 personnes vivent dans 35 résidences à travers la France. Le Blason est sa première réalisation en Normandie.