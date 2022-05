Meurtre à Saint-Hilaire. Une cagnotte ouverte en hommage à Jean-Marie Gontier

Une cagnotte Leetchi a été ouverte après le meurtre, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril, de Jean-Marie Gontier, 29 ans, à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

L'homme a été tué d'un coup de couteau, à la sortie du bar Le Pearl. Déjà plus de 9 700 euros ont été récoltés au mercredi 4 mai, à la mi-journée. Cet argent servira notamment à financer "une plaque et différents hommages" qui auront lieu durant le match de football Rennes - Marseille le 14 mai prochain. D'après les informations de nos confrères de La Manche Libre, le défunt était supporter du Stade Rennais, dans la communauté des "ultras". La collecte permettra aussi d'aider la famille et de "soutenir la recherche contre la sclérose en plaques, dont sa maman est atteinte". Les obsèques auront lieu ce vendredi 6 mai, à 14 h 30, en l'église de Saint-Hilaire.

Pour rappel, les trois mis en cause impliqués dans l'agression de Jean-Marie Gontier ont été présentés à un juge d'instruction dans le week-end. Le porteur du coup mortel encourt 30 ans de réclusion criminelle, les deux autres hommes, 5 ans.