Législatives 2022. Un accord entre le Parti socialiste et La France insoumise : Bernard Cazeneuve dit non

"Entre les deux formations, ni les valeurs ni les moyens d'action ne sont communs", explique Bernard Cazeneuve dans un texte posté mardi 3 mai sur les réseaux sociaux. L'ancien Premier ministre de François Hollande se prononce contre un accord entre le Parti socialiste et La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives 12 et 19 juin. Il assure que "Jean-Luc Mélenchon a combattu sans répit le Parti socialiste, lorsqu'il gouvernait comme lorsqu'il ne gouvernait plus". Preuve, selon lui, que l'alliance ne peut fonctionner.

"Je suis fidèle au socialisme républicain et je le resterai"

Pour Bernard Cazeneuve, la gauche peut gagner dans une alliance, mais "jamais sur le fondement d'un programme conçu et imposé à ses marges extrêmes". "La défaite n'explique pas tout ni ne peut tout justifier." Si un accord venait à être trouvé, l'ancien maire de Cherbourg donne le ton. "Parce que je suis fidèle au socialisme républicain et que je le resterai, je ne pourrai, en conscience et en responsabilité, demeurer dans le parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le fonde et perdu leur boussole", affirme-t-il.

Pour le socialiste, une seule solution : "Il faut désormais tout reconstruire et tout réinventer" avec les militants.