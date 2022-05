Normandie. Des progrès à faire sur la vaccination contre la rougeole

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef alertent sur la multiplication des cas de rougeole dans le monde, avec près de 80 % d'augmentation début 2022 par rapport à la même période l'année dernière.

Selon les deux organisations, les conditions seraient favorables à une flambée épidémique de la maladie. Le relâchement des mesures liées à la pandémie de Covid et le retard voire l'absence de la vaccination des enfants dans le monde pourraient expliquer en partie cette forte augmentation.

Le vaccin protège à vie

En France, la vaccination contre la rougeole est devenue obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. "La première dose est administrée à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois", indique le site de Santé publique France. Le vaccin ROR permet de se protéger de la rougeole, des oreillons et de la rubéole.

Les cas de rougeole sont donc limités sur notre territoire. Seuls seize cas ont été recensés en France en 2021, aucun dans notre région. Pas d'inquiétude à avoir, rassurent les professionnels de santé, tout en gardant un œil sur l'évolution du nombre de cas. "En 2021, il y avait encore peu de circulation de population. Aujourd'hui, on reste vigilant avec la levée des mesures barrières, la reprise des voyages et les exodes liés aux conflits dans certaines régions du monde", explique la docteure Christine Dupont, pédiatre à Mont-Saint-Aignan.

"C'est une maladie bénigne dans la plupart des cas, mais elle crée une baisse des défenses immunitaires, donc on attrape plus d'otites, de bronchites ou de gastro-entérite dans l'année qui suit la rougeole. C'est une maladie très contagieuse", poursuit la pédiatre.

La couverture vaccinale complète des petits normands n'a pas atteint les 95 % nécessaires à son éradication sur le territoire. Elle frôle les 86 % en Normandie, contre moins de 84 % en France. Elle progresse dans tous les départements depuis l'obligation de 2018, sauf dans l'Orne, selon le dernier bulletin régional de Santé publique France.

Enfant ou adulte, il faut tout simplement vérifier que vous êtes bien vacciné. Le fait de contracter la maladie ou d'être vacciné protège à vie. "Il faut avoir eu une dose de vaccin si vous êtes né avant 1980 et les deux doses si vous êtes né après. Regardez votre carnet de santé ou demandez à votre médecin si vous êtes à jour", conseille la docteure.