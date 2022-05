Caen. Accident sur le périphérique nord : la circulation est ralentie

Attention sur la route ! Depuis environ 17 heures ce mardi 3 avril, le trafic est perturbé sur le périphérique nord de Caen, dans le sens Cherbourg-Caen. Selon la police nationale du Calvados, un poids lourd a perdu une roue et a percuté une voiture entre les sorties Pierre Heuzé et Porte d'Angleterre. La circulation est actuellement très difficile entre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Hérouville.