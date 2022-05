Orne. Essor de l'e-commerce : dix millions d'euros investis dans une entreprise de carton

Quelques clics sur la toile suffisent pour recevoir une commande dans sa boîte aux lettres. Avec elle, son emballage en carton, possiblement fabriqué dans l'Orne, à Saint-Langis-lès-Mortagne. La Société normande de carton ondulé (SNCO), filiale de la firme International Paper, dont le siège est dans le Tennessee (États-Unis), va bénéficier d'un investissement de dix millions d'euros pour adapter sa capacité de production à la croissance du secteur de l'e-commerce.

"Une accélération due à la pandémie"

Depuis la crise sanitaire, les achats par Internet ont considérablement augmenté. Selon la Fédération e-commerce et vente à distance, l'e-commerce représentait 13,4 % du commerce de détail en 2021, contre 9,8 % en 2019. La SNCO fait savoir que "l'e-commerce est un secteur consommant de plus en plus de boîtes en carton et d'emballages en carton ondulé : au cours des dernières années, il a connu une croissance régulière de 10 % en moyenne par an en Normandie, avec une accélération due à la pandémie de Covid-19". La société souhaite donc augmenter de plus de 60 % sa capacité de production.

Il s'agit de l'investissement le plus important réalisé sur le site de Mortagne depuis 10 ans. "Il est essentiel pour notre entreprise de se positionner durablement dans un secteur aussi dynamique que l'e-commerce, mais également de continuer à servir efficacement nos clients existants", confie Hakim Serhir, Directeur France chez International Paper.

La SNCO va acheter de nouveaux équipements et une extension des bâtiments va être construite. À terme, une vingtaine d'emplois devraient voir le jour.