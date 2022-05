Cherbourg-en-Cotentin. Bernard Cazeneuve en dédicace à la librairie Ryst

Bernard Cazeneuve à la rencontre des Cherbourgeois ce samedi 7 mai. L'ancien maire de Cherbourg-Octeville, ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre sera en dédicace à la librairie Ryst, au 16 rue Grande-Rue, de 10 heures à 13 heures. Il présentera son dernier livre : Le sens de notre Nation, paru le 19 janvier.

Après Chaque jour compte et À l'épreuve de la violence, ce livre, sous forme d'entretien, est le troisième et dernier tome du récit de son passage Place Beauvau et à Matignon. Il y retrace les événements les plus dramatiques auxquels il a dû faire face et aux décisions qu'il a dû prendre, pendant les attentats de Nice notamment ou de Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016. Enfin, il partage sa vision de la politique.