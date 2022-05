Place du commerce. Ça bouge à Rouen et à Barentin

Le printemps est déjà bien installé et les nouvelles boutiques ne cessent de fleurir à Rouen et ses environs. Cette semaine, Tendance Ouest vous propose de découvrir trois nouvelles adresses en centre-ville et sur les quais de Rouen, mais aussi à Barentin.

Mécanique, UV et prêt-à-porter

Si vous n'avez pas envie d'attendre l'été pour parfaire votre bronzage, Suite Sun à Rouen propose des séances d'UV dans le luxe de ses "suites", rue de la Champmeslé. Le salon est ouvert sept jours sur sept et sans rendez-vous. Partez du côté des quais de Paris, sur la rive droite, et découvrez Doc Biker, magasin spécialisé dans la réparation mécanique de deux-roues, toutes marques confondues. Enfin à Barentin, la boutique Emma et Sasha vous propose tout une gamme de vêtements féminins et maroquinerie, rue des Martyrs de la Résistance.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com.