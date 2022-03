Petit-Couronne: 120 emplois menacés à la raffinerie Petroplus

L'entreprise veut suspendre les travaux de maintenance du complexe huiles et bitumes prévus l'an prochain sur son site de Petit-Couronne. Cela provoquerait l'arrêt de celui-ci. Son objectif est clair : "réduire drastiquement le seuil de rentabilité de la raffinerie". 120 emplois, sur 550 au total, pourraient être supprimés, Petroplus n'excluant pas une fermeture définitive du site.

Le groupe explique cette décision par un marché du raffinage devenu "très difficile". Petroplus Holdings AG est la plus grande entreprise indépendante de raffinage et de distribution de gros de produits issus du pétrole en Europe. Elle détient cinq raffineries : Petit-Couronne, Coryton

(Grande-Bretagne), Anvers (Belgique), Ingolstadt (Allemagne) et Cressier (Suisse). Elles ont une capacité d'environ 667 000 barrils par jour. La raffinerie de l'agglomération rouennaise, ouverte en 1929, a une capacité de 150 000 barils/jour.

Le communiqué officiel du groupe (en anglais, format pdf) :