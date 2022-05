Calvados. Pour ses 1 000 ans, Saint-Contest fait un saut dans le Moyen-Âge !

Il y a 1 000 ans, l'église de Saint-Contest prenait forme. Sous l'impulsion de l'équipe municipale et du Comité pour l'Histoire, Saint-Contest se transforme, samedi 7 mai, en véritable village du Moyen-Âge. Combats typiques, déambulation de troubadours, camp et banquets médiévaux… Cette fête est une invitation à voyager dans le temps. Charly Paquet-Heurtevent, conseiller municipal de Saint-Contest, raconte la genèse de l'événement et son évolution dans le temps.

D'où vient cette idée ?

À la suite de la crise sanitaire, la municipalité souhaitait organiser un événement permettant de rassembler autour d'un moment festif et intergénérationnel. Il se trouve qu'auparavant, Joël Bruneau [président de Caen la Mer] nous avait fait part d'un communiqué de presse attestant de sa volonté de célébrer les 1 000 ans de la Normandie d'ici 2027. Je me suis dit que c'était l'occasion car l'église de Saint-Contest célèbre bientôt ses 1 000 ans. Cet événement permet de donner une impulsion. C'est pour cela que Jean-Marc Philippe [maire de Saint-Contest] a invité les 50 maires de Caen la Mer pour un discours aux alentours de 17 h 30.

Quelles activités sont prévues ?

En début de journée, les troubadours se dirigeront sur le marché de la place de l'Église. Des ateliers de tailleurs de pierre seront organisés à la salle Jeanne d'Arc. Sur le parking de la bibliothèque, il y aura des combats de béhours, un combat typique du Moyen-Âge. L'association Ornavic reconstituera dès 15 heures un campement médiéval au city stade, avec des tentes. Elle apprendra comment combattre tel un chevalier avec des arbalètes. À la suite de ça, un professeur d'histoire animera une grande conférence sur le thème "Saint-Contest au cœur des 1 000 ans de la Normandie" et retracera, pendant une heure, l'histoire de la région. En fin de journée, après les différents discours de Jean-Marc Philippe et Joël Bruneau, les deux musiciens Philippe Dubois et Alain Bouvet interpréteront La Symphonie de Guillaume. Ce concert d'orgue aura lieu dans l'église de Saint-Contest.

Est-ce que tout est gratuit ?

Oui, pour attirer le plus de monde possible, sauf concernant la partie restauration. Nous organisons à la fin de la journée un banquet médiéval sous chapiteau, avec, comme plat phare, le cochon grillé.

À qui s'adresse cet événement ?

Tout le monde ! Nous visons, bien sûr, les habitants de Saint-Contest, mais pas seulement. Ces 1 000 ans d'histoire font aussi écho à tous les événements liés à la Normandie. Il faut le rappeler, nous sommes la deuxième région la plus connue au monde, après la Californie. Parfois, je trouve que l'on n'est pas assez fiers de nous. Cet événement, c'est l'occasion de marquer le coup.

Pratique. 1 000 ans de Saint-Contest, samedi 7 mai à partir de 10 heures. Plus d'informations : mairie-saint-contest.fr ou 02 31 44 56 14.