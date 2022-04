Normandie. Quatre blessés graves dans une violente collision

Vendredi 29 avril, vers 21 h 30, les secours ont été mobilisés lors d'une lourde opération sur la départementale traversant la commune de L'Habit, à dix kilomètres d'Évreux, dans l'Eure.

I27 sapeurs-pompiers, équipés de sept ambulances, deux hélicoptères et plusieurs véhicules de la Structure mobile d'urgence et de réanimation, ont été mobilisés pour intervenir après un accident de la route entre deux voitures qui a fait six victimes dont quatre blessés graves.

Parmi les victimes grièvement blessées, un enfant de 12 ans, un homme de 22 ans et une femme de 45 ans ont été transportés au CHU de Rouen. Selon les premiers éléments, les deux véhicules se seraient percutés lors d'un face-à-face.