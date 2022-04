Alençon. Un univers médiéval fantastique pour un bar à jeux en centre-ville

Pierres, poutres, vieux tonneaux... C'est un univers médiéval fantastique pour ce lieu unique dans l'Orne, qui s'apprête à ouvrir dans quelques jours à Alençon, sous le nom de PNJ, pour "Pour nos joueurs". Au départ, deux amis qui avaient envie d'ouvrir un bar, tandis qu'un troisième avait la même passion du jeu de société. Ulrich Bodson, Carole Eyssartier et Marcel Vitril étaient respectivement community manager, assistante de direction et gérant de brasseries. Ils avaient des amis sur Alençon et ont remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux où se retrouver le soir… C'est donc à Alençon qu'ils allaient implanter leur projet, initié à l'hiver 2019, ouvrir un bar à jeux. Mais la Covid a tout freiné. Finalement, le trio jette son dévolu sur un ancien bar, au 4 de la rue de la Halle aux Toiles. Notaire, banque et signature le 11 avril dernier. Travaux, et ouverture dans quelques jours, avec une centaine de références de jeux en stock. "C'est comme un bar, mais pour jouer à plein de jeux différents, que vous soyez seul, à deux, ou davantage", explique Marcel Vitril.

"Ce seront aussi des soirées à thèmes ou des événements spéciaux durant certains après-midi."