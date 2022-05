Bonne table à Caen. Bayla, une table sophistiquée mais décontractée

C'est tout en haut de la rue Ecuyère à Caen, à la place de l'ancien restaurant La Tomate Bleue, que Caroline Legros et Mathias Nion, tous deux âgés de 26 ans, ont installé leur établissement, Bayla. "On avait envie de créer un établissement chic et simple. Bayla signifie 'la belle' en hébreu", explique la co-gérante.

La restauration est un domaine que ces deux Caennais d'origine connaissent bien. "Mathias a travaillé huit ans dans le milieu, à Courchevel, Cannes et même Caen. De mon côté, j'ai été chef de rang dans un club parisien pendant plusieurs années", détaille-t-elle. La décoration et la cuisine de l'établissement s'inspirent des nombreux voyages effectués par le duo. "On aime particulièrement l'Italie, la Grèce", dévoile la jeune femme.

Une cuisine savoureuse et simple

Chaque semaine, deux entrées, deux plats et un dessert sont proposés à la carte. Tous les plats sont faits maison et les produits achetés essentiellement aux alentours. Ce midi-là, j'hésite entre les rillettes de saumon et ses éclats de noisette et la foccacia maison et sa déclinaison de tomates. Je me laisse finalement tenter par les rillettes. L'assiette servie est bien composée et me donne immédiatement l'eau à la bouche. Pour poursuivre ce déjeuner, je déguste un veau rôti au beurre émulsion de fromage truffé, accompagné d'une purée de chioggia, sorte de betterave d'origine italienne et de légumes croquants. Un véritable régal.

Veau rôti, chioggia et légumes croquants.

Je décide de terminer ce repas par une note sucrée et goûte la verrine de crumble aux fraises fraîches. La formule entrée, plat et dessert coûte 18 €. Un euro supplémentaire est demandé si vous souhaitez un expresso. Le soir, le restaurant se transforme en bar à tapas. " Un DJ sera présent chaque vendredi et samedi", précise Caroline Legros. Une bonne adresse dans le centre-ville de Caen pour bien manger et pas cher.

La carte est à découvrir sur le compte Instagram ou la page Facebook du restaurant.

Pratique. Bayla Restaurant, 47 rue Ecuyère à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 1 heure. Tél. 02 31 91 20 83.