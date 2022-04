Cadeaux. Gagnez vos places pour le concert de Franz Ferdinand à Rouen

Gagnez vos deux places de concert pour le live-événement du groupe Franz Ferdinand au Zénith de Rouen, le samedi 7 mai à 20 heures !

L'album best-of Hits to the head est disponible depuis le 11 mars.

Conçu chronologiquement, l'album enchaîne les hits emblématiques tels que Darts of Pleasure, leur tout premier EP, Take Me Out, le tube qui propulse le groupe au sommet des charts, Do You Want To ou encore Ulysses, premier single de leur troisième album (Tonight : Franz Ferdinand, 2009).

Depuis 20 ans, plus de 10 millions d'albums vendus, 1,2 milliard de streams, 14 albums de platine, et plus de 6 millions de billets de concerts vendus…

Pour assister au concert de Franz Ferdinand à Rouen le samedi 7 mai, envoyez ROUEN par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + coût d'envoi) .