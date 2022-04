Normandie. Demandeurs d'emploi, des chiffres en baisse

Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C baisse dans les trois départements de l'ancienne Basse-Normandie, d'après les chiffres dévoilés jeudi 28 avril par le ministère du Travail.

• Dans la Manche, sur un an, le nombre de personnes qui cherchent un emploi et y étant obligées, donc les catégories A, B et C, baisse de 10,6 %, de 3,4 % pour le dernier trimestre. Pour la catégorie A uniquement, dans la Manche, la dégringolade est de 19,6 % sur un an, 5,8 % en trois mois.

• Dans le Calvados, les chiffres sont similaires. La baisse du nombre de demandeurs d'emploi est de 9,8 % sur un an en catégories A, B et C, 3 % depuis janvier 2022. Pour la seule catégorie A, sur un an, le nombre chute de 20,1 %, 6,8 % en trois mois.

• Dans l'Orne, il y a 9,6 % de demandeurs d'emploi en moins (A, B, C) sur un an, 3,5 % sur un trimestre. En catégorie A, ce nombre plonge de 17,5 % en un an, 6,4 % en trois mois.

Il y a eu, en moyenne, 101 000 demandeurs d'emploi dans les trois départements sur le dernier trimestre (A, B, C), ce qui représente une baisse de 3 340 personnes.

En Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi recule de 3,2 % sur un trimestre, avec 254 400 demandeurs d'emploi de catégories A, B et C.