Présidentielle 2022. Jean Lassalle provoque l'annulation du scrutin dans sa commune

Grosse boulette de Jean Lassalle. Le candidat battu au premier tour a mis en scène son abstention via une vidéo, dimanche 24 avril, lors du second tour de l'élection présidentielle dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). Mais cette mise en scène, illégale, va provoquer l'annulation des 90 suffrages exprimés dans le bureau de vote de sa commune.

Le Conseil constitutionnel justifie sa décision en indiquant que les "agissements (de Jean Lassalle) ont, eu égard à (sa) notoriété et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune". En vertu de l'article L.49 du code électoral, les candidats ne sont pas autorisés à diffuser de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin. Ayant participé au premier tour, Jean Lassalle était donc bien concerné par cette disposition. Ce sont donc 90 voix qui seront annulées dans son village, 52 pour Emmanuel Macron, 38 pour Marine Le Pen et 15 votes blancs ou nuls.

Au premier tour, Jean Lassalle avait obtenu 3,13 % des suffrages au niveau national, récoltant plus d'un million de voix. Dans la commune de Lourdios-Ichère, le député béarnais avait remporté 65,49 % des suffrages (74 voix).