Coup d'envoi pour le centre commercial Val Saint Clair

C'est un signe discret mais un signe quand même. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés sur les anciens terrains de sport de l'ASPTT à Hérouville Saint-Clair afin de démolir le bâtiment des tribunes. D'ici quelques mois, il naîtra à cet endroit un nouveau centre commercial, le Val Saint Clair. « Ce projet a été approuvé par la commission départementale des équipements commerciaux en décembre 2008. » , rappelle Trininad Cador, directrice du développement territorial à la mairie. Ce projet vient en fait compléter l'offre déjà existante à Hérouville (le centre commercial Saint Clair), avec environ 17 000 m2 de surfaces d'activités. « Ce bâtiment se distinguera de ce que l'on trouve actuellement dans l'agglomération caennaise puisque les équipements tourneront autour de la culture, des loisirs et du sport. » Certains franchisés ont d'ailleurs dores et déjà assuré de leur présence dans le nouveau centre commercial : « Planète Saturne, Casa, Sport 2000, Orchestra » pour ne citer qu'eux.



Des emplois à la clé



Côté architecture, le Val Saint Clair a été pensé design et urbain. « Il aura un aspect arrondi en métal avec beaucoup de surfaces vitrées. » , relate Trininad Cador. Ce centre commercial s'inscrit donc dans la dynamique de renouvellement urbain qu'a engagé Hérouville Saint Clair. « Il y a aussi une volonté du maire de créer de l'emploi soit une centaine d'emplois consécutifs à l'extension du centre commercial. » La situation en zone franche du Val Saint Clair devrait favoriser l'embauche d'Hérouvillais. Le permis de construire du nouveau centre commercial sera déposé à la fin du mois de septembre 2009. Les travaux de construction devrait débuter en janvier 2010 pour une ouverture au public courant 2011.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire