Près de Bayeux. Violence chez le cuisiniste : un homme de 63 ans condamné

Jeudi 21 avril, un homme âgé de 63 ans comparaissait au tribunal judiciaire de Caen pour violence et rébellion. Les faits se sont produits en début d'année. Le 9 janvier 2022, le prévenu se présente, furieux, dans un magasin de cuisine à Saint-Vigor-le-Grand, près de Bayeux. Il bouscule les employés, s'empare d'une barre de fer avec laquelle il frappe sur un véhicule de la société et menace le personnel. Les employés appellent la police. Violent, insoumis, outrageux envers les représentants de l'ordre, il est placé en garde à vue.

Le cuisiniste en liquidation judiciaire

ne donne plus de nouvelles

À la barre, le prévenu conteste et expose sa version des faits. Il raconte qu'il avait commandé dans ce magasin des éléments de cuisine et d'électroménager pour plus de 3 000 euros et qu'il avait déjà versé un acompte de 1 500 euros. Ne voyant pas ses achats livrés, il s'est inquiété et a demandé des explications plusieurs fois au sujet de sa commande. Ce fameux 9 janvier, il se présente au magasin et voit que l'on charge des meubles et de l'électroménager dans un véhicule de l'enseigne. Alors, sous la menace, il fait mettre des objets dans sa propre voiture.

Au tribunal, l'homme martèle que "le commerçant est un escroc. C'est lui qui devrait être poursuivi à ma place". Dans son réquisitoire, l'avocat général explique que la société est en liquidation judiciaire, laissant les clients sans nouvelles. Il blâme la réaction excessive du prévenu à l'encontre du gérant, des employés, du véhicule et la violence envers l'autorité policière.

L'avocat général requiert quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Après délibération, l'homme est condamné à deux mois de prison avec sursis pour avoir refusé de se soumettre aux prélèvements d'empreintes. Il devra verser aux parties civiles un total de 1 800 euros pour préjudice matériel et moral.