Le Havre. Christian Richer, la plage est son terrain de jeu

C'est un habitué la plage du Havre. Vous le croiserez forcément avec son appareil photo. Christian Richer s'y balade presque tous les jours sans s'en lasser. La plage est son terrain de jeu. C'est d'ailleurs dans un restaurant de plage, Le Bord Salé, qu'il nous a donné rendez-vous. C'est son QG en quelque sorte. Il y a ses habitudes.

À 67 ans, l'homme est devenu un artiste photographe. Il aime notamment prendre en photo les cabanes de plage. C'est un peu sa marque de fabrique. Cet ancien enseignant s'est fait remarquer en 2019. Corinne Le Monnier, qui tient une galerie dans le centre du Havre, a repéré les clichés que Christian Richer avait pris sur le Queen Mary 2 lors de la traversée entre la cité Océane et New York. Il est, depuis, l'un des artistes permanents de la galerie.

De la peinture à la photo

Adolescent, Christian Richer s'est lancé dans la peinture grâce à sa rencontre avec le peintre lillebonnais Daniel Authouart. Il est devenu son élève. Mais rapidement, la photographie s'est imposée à lui. "Je peignais dans la douleur. J'aimais peindre mais le résultat ne me convenait jamais." Avec la photographie, l'homme a trouvé le moyen de s'exprimer. "Je photographie comme un peintre. Si des photographes comme Saul Leiter ou Harry Gruyaert m'ont montré qu'on pouvait 'peindre' avec un appareil photo, la peinture (De Staël, Hopper, Cremonini ou encore Rothko) reste une référence prépondérante dans mon regard photographique." Il travaille avec un objectif de longue focale. "Ça permet d'écraser les perspectives. C'est plus proche de la peinture."

L'amour de la mer

Christian Richer est né à Sainte-Adresse. Il est parti faire ses études à Rouen. "C'est là-bas que je me suis rendu compte que Le Havre me manquait, la mer, le vent. Je suis en osmose avec cette ville décriée. Avec mes photos, je cherche à partager cet amour du Havre." Si l'artiste n'est pas un marin, la mer fait partie de lui. "J'ai le mal de mer. Pour moi, être sur l'eau il n'en est pas question, mais dans l'eau, oui. J'aime nager. J'ai d'ailleurs fait de la compétition, plus jeune, au CNH. La mer, je la regarde. Elle est importante. Je ne peux pas vivre loin d'elle. Elle m'apporte sérénité, joie et épanouissement." Comme un rituel, Christian Richer arpente la plage de Sainte-Adresse au Muma presque tous les jours, appareil photo à la main, en quête du cliché.

Pratique. Christian Richer - artiste photographe permanent de la galerie Corinne Le Monnier (149 Rue Victor-Hugo au Havre), Instagram : chris.richer.