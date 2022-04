[Replay] Présidentielle 2022. Le combat des législatives au cœur de la soirée électorale à Rouen

Le résultat est sans appel. Emmanuel Macron a été réélu président de la République, dimanche 24 avril dans la soirée, avec 58,54 % des suffrages exprimés des Français, 55,28 % pour la Seine-Maritime. Sur le plateau de Tendance Ouest, les principaux représentants locaux ont pris acte du résultat, avec soulagement, à l'exception bien sûr des représentants du Rassemblement national (RN). "Évidemment on est déçus, a expliqué Jean-Cyril Montier, représentant RN de la 5e circonscription. Le score est bien meilleur qu'il y a cinq ans, mais la victoire aurait été l'apothéose pour nous et pour les Français qui souffrent." Dans le camp du vainqueur, pas de triomphalisme. L'écart s'est en effet réduit et le front républicain qui subsiste n'a pas valeur d'adhésion. "Cette victoire nous fait plaisir, mais elle nous engage. Il faut que le Président et le futur gouvernement prennent bien en compte l'aspiration de l'ensemble des catégories sociales", a lancé Laurent Bonnaterre, référent Horizons (le parti d'Édouard Philippe) pour la Normandie.

Réécoutez l'intégralité des échanges au soir du second tour à Rouen :

Le président sortant a été largement réélu à l'échelle de la Seine-Maritime et même plébiscité à Rouen.

Le troisième tour en ligne de mire

Tous ont déjà les yeux tournés vers les législatives. Du côté de la majorité présidentielle, on assure qu'un processus est en cours et que des décisions seront prises pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat par circonscription, qu'il soit LREM, Horizons, ou issu de la société civile. Quid des sortants ? Damien Adam serait pressenti dans la 1re circonscription. "Je serais candidate à l'investiture", assure Annie Vidal, la députée sortante sur la 2e circonscription. Laurent Bonnaterre, représentant Horizons, pourrait bien aussi se lancer sur la 4e circonscription, celle de sa ville Caudebec-lès-Elbeuf, tenue actuellement par Sira Sylla, mais rien n'est officiel à cette heure. De côté de l'Union populaire, les candidats seront officialisés le 7 mai. "Nous mettons sur la table une proposition d'accord stratégique sur la base du programme. Le but, c'est de gouverner et que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre de Macron", indique Maxime Da Silva, référent pour la 1re circonscription. Une alliance retrouvée avec les communistes ? Probablement. Avec les socialistes ? Certainement pas. D'ailleurs, les candidats du parti à la rose sont déjà déclarés sur la plupart des circonscriptions. "Je reste persuadée que plusieurs circonscriptions sont prenables, assure Christine de Cintré, candidate dans la 1re circonscription. Je rappelle que différentes villes sont encore socialistes dans la métropole de Rouen." Djoudé Mérabet, maire d'Elbeuf, sera candidat dans la 4e circonscription, Kader Chekhemani dans la 3e et Gérard Leseul, candidat à sa propre succession dans la 5e. À droite, des candidatures ont déjà été envisagées, mais le vaste revers de Valérie Pécresse pourrait rebattre les cartes. Jonas Haddad, président des Républicains en Seine-Maritime, sera candidat dans la 2e circonscription et il semble tendre la main à la majorité. "Je pense qu'Emmanuel Macron est en capacité de porter la France pour la suite. Je souhaite sa réussite, assure-t-il. S'il y a des choses correctes proposées par Emmanuel Macron, il faudra le dire. Les députés doivent retrouver une forme d'indépendance." Le Rassemblement national sera lui aussi au rendez-vous de ces législatives, avec des candidats dans toutes les circonscriptions. Guillaume Pennelle, le chef de file du parti à la Région, hésite encore sur son choix, mais il devrait être candidat. Et un accord avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour ? C'est probable, même si le Rassemblement national n'en dit pas plus pour l'heure. "L'objectif est d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, donc nous tendons la main aux équipes du Rassemblement national pour rassembler tous les patriotes", indique plus franchement Nicolas Dumas, référent Reconquête en Normandie.