[Enquête] Rouen. Esport, du canapé à la compétition 

Oubliez l'image d'Épinal du joueur asocial affalé dans son canapé. Aujourd'hui, les passionnés de jeu vidéo se structurent voire se professionnalisent. C'est la dynamique créée depuis quelques années par l'esport, c'est-à-dire le jeu vidéo compétitif. Dans l'Hexagone, la discipline représente près de 9,5 millions de pratiquants et de consommateurs selon le baromètre France Esport 2021. Rouen possède, elle aussi, quelques ambassadeurs de la compétition vidéo ludique, telle que BH3-Esport, installée à Mont-Saint-Aignan. L'équipe a une dizaine d'années d'existence et compte aujourd'hui une vingtaine de joueurs. Elle n'a pas atteint le niveau professionnel mais possède quelques atouts, comme le jeune joueur Nicolas Zamini alias Silverbladez. À 18 ans, il a réussi à se hisser dans le haut niveau européen sur le jeu de combat Dragon Ball FighterZ. "Là, on a pour projet de l'envoyer sur une grosse compétition à Las Vegas. Il a vraiment le niveau pour performer et cet événement pourrait lui permettre d'avoir des débouchés dans le monde de l'esport professionnel", explique Manon Guerini, responsable de la communication à BH3-Esport.

Des circuits compétitifs

Tout comme le sport conventionnel, l'esport a ses propres circuits compétitifs. D'ailleurs, la structure rouennaise a d'autres grandes ambitions pour son équipe sur League Of Legends, un jeu coopératif de bataille en ligne, très populaire. "On participe au circuit de l'Open tour France, et on a la volonté d'intégrer la division 2", précise Manon Guerini, qui espère mettre un pied dans le monde semi-professionnel. À partir de là, les structures ont l'obligation de rémunérer leurs joueurs. Et dans le très haut niveau, les victoires peuvent être particulièrement lucratives. Avec la LCS, le circuit américain, où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde, le cash prize (lire lexique du gamer) peut atteindre plusieurs millions de dollars par tournoi.

Entrainement et hygiène de vie

Qui dit sport dit aussi entraînement rigoureux. "Dans notre staff, on a un coach qui est là pour analyser les parties et les performances de nos joueurs a posteriori et voir avec eux comment améliorer leur jeu." L'aspect psychologique, lui, est confié au coach mental. "Il est là pour améliorer l'état d'esprit des joueurs mais aussi pour être attentif à leur hygiène de vie." Etre un joueur esport ne veut pas dire passer son temps à jouer en effet. Il faut prendre le temps de se reposer et de respecter son sommeil. L'équipe rouennaise met aussi un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire parmi ses jeunes joueurs.

Malgré l'engouement, il n'existe, pour l'heure, qu'une centaine de joueurs professionnels en France. "Maintenant, on peut vivre du jeu vidéo mais pas forcément en tant que joueurs professionnels. Comme dans tous les sports de haut niveau, il n'y en a que quelques-uns qui y arrivent", explique Aimé Kombo, agent de développement de la section esport de l'ASPTT Rouen.