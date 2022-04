Votre horoscope signe par signe du jeudi 28 avril

Bélier

Avec votre personnalité, on ne résiste pas ! Votre présence se fait remarquer auprès de vos proches. On apprécie votre franchise et sait vous le dire.

Taureau

Un peu d'autorité arrive dans vos relations. Tournez votre langue dans la bouche plusieurs fois avant de parler !

Gémeaux

Vous êtes sur tous les fronts et les moments avec vos proches peuvent vous épuiser, car ils vous demandent du temps !

Cancer

Avec un collègue ou ami, une discorde pourra envenimer les choses, surtout si des histoires d'argent y sont mêlées.

Lion

Côté famille, vous allez rappeler à certains et à certaines vos priorités du moment.

Vierge

Des retards sont prévus dans le travail. Certains de vos collègues pourraient involontairement vous ralentir, mais hors de question de vous laisser faire.

Balance

Si vous attendez une somme d'argent qui peine à arriver, vous ne pourrez rien faire d'autre que de patienter en espérant que la situation se dénoue au plus vite.

Scorpion

Attention aux accès de colère imprévisibles. Votre tension nerveuse peut facilement atteindre la ligne rouge.

Sagittaire

La machine s'emballe avec vos amis. Aujourd'hui vous n'êtes pas du genre à faire dans la plaisanterie, et vous leur faites comprendre !

Capricorne

Cultiver votre sens relationnel ne fait pas partie dans votre programme aujourd'hui. Vous avez d'autres choses plus importantes à gérer.

Verseau

Il va falloir ménager votre dos. Des douleurs lombaires plombent votre moral. Relaxez-vous !

Poissons

Des instabilités s'installent dans votre vie sociale, Un de vos meilleurs amis vous déçoit et vous le faite savoir !