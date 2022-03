Le Musée du Havre fête ses 50 ans

Depuis le 15 octobre, le Musée d’art moderne André Malraux du Havre célèbre ses 50 ans. Jusqu’au 29 janvier, ce sera l’effervescence dans la ville. Pendant 12 semaines, une exposition, différente chaque semaine, est proposée au public. Deux expositions forment néanmoins le cœur de cette manifestation. La première vous plonge dans les années 60, lors de la création du musée inauguré par André Malraux. La seconde vous rend témoin d’un échange entre des collections modernes. Les œuvres sont accrochées par deux : une moderne et une contemporaine, et invitent à réfléchir aux diverses inspirations et évolutions. Les 5o ans du musée, c’est aussi des événements : musique, théâtre, cinéma, danse et colloque qui se dérouleront autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs. Découvrez toutes les manifestations sur www.muma-lehavre.fr



Pratique. Les 50 ans du MuMa, au Havre, jusqu’au au 29 janvier 2012. Tél. 02 35 19 62 62.

(Photo DR)