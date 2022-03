La maison en bois, un rêve d'écolo ?

Outre cet “aspect historique de la traditionnelle maison à colombages”, le Grenelle de l’Environnement a fait naître une certaine prise de conscience éco-citoyenne de notre impact sur l’environnement. De plus, l’envolée des prix de l’immobilier restreint le budget des ménages qui, plutôt que de vendre, agrandissent leur maison. Ces extensions se font en bois car elles sont plus rapides à poser.

"Surfer sur la vague"

Ainsi, le matériau bois révolutionne le marché de la construction. La progression a été forte avec une demande de maisons à ossature bois supérieure à l’offre. “Les entreprises pour la plupart familiales ne peuvent sortir, par manque de bras, plus d’une maison par mois”, estime Olivier Boulay, directeur d’Anoribois. En moyenne, il estime à 400 le nombre de maisons en bois construites par an dans la région depuis 2006. En 2010-2011, l’ossature bois représente 6 à 8 % du marché de la construction de maisons.

La société Cuiller Frères, créée en 1981, fait figure de leader avec l’équivalent de 6 000 logements bois, habitats collectifs, individuels, hôtels, construits sur l’agglomération rouennaise, à Oissel, au Pont de l’Arche... “Les carnets de commandes sont relativement chargés. Même en période de marasme économique, le secteur reste porteur”, souligne Romain Cuillier.

Marie Dupuis-Courtes, gérante de Rémy Dupuis, autre entreprise de pose de maisons à ossature bois et de charpentes, fait un constat identique : “Nous avons huit mois de carnet de commandes, dans lequel figure de plus en plus d’ossatures bois”. Tous deux enregistrent l’augmentation du nombre des entreprises qui se sont lancé dans l’ossature bois. “Ils surfent sur la vague”, renchérit Romain Cuillier. Or, “tout le monde n’est pas formé à ce procédé”, met en garde Marie Dupuis-Courtes. “Il y a un vrai déficit d’organisme de formation continue”, poursuit-elle.

Gagner du temps

La maison en bois intéresse tout particulièrement les jeunes couples et familles recomposées. “Généralement, les maisons font entre 100 et 300 m2. Elles permettent une plus grande liberté architecturale, avec des formes très contemporaines, des murs et charpentes complètement courbés. On peut construire sur un terrain difficile ou peu porteur, sur élévation ou sur un bâtiment déjà existant”, explique le directeur d’Anoribois. “Le temps de construction est réduit. Pendant que le charpentier fait le mur, le maçon coule la dalle. On gagne deux mois par rapport à une construction classique”.

Coûtent-elles cher ? Olivier Boulay chiffre le surcoût à 10 % pour une maison bois standard par rapport à l’équivalent en maçonnerie. Aujourd’hui, les professionnels du secteur estiment le prix au mètre carré de 1500 à 1600 €. Enfin, que les plus réticents se rassurent : “Une maison en bois, bien construite, ne vieillit pas mal, elle peut tenir des dizaines, voire des centaines d’années”, informe la gérante de Rémy Dupuis.

Marianne Sirgo-Donnaes

Photo Architecte Yvon Serres - Ent. Bachelet Réalisation

Maisons neuves : coup de frein sur le marché

Après un début d’année encourageant, le marché de la maison neuve cale depuis le début du deuxième semestre. En Haute-Normandie, les professionnels constatent aujourd’hui une diminution de l’ordre de 5 % du nombre de ventes ces douze derniers mois. “C’est l’accès au crédit qui coince”, estime Eric Requin, gérant des Maisons Extraco et président de l’Union des maisons françaises de Haute-Normandie, regroupant la majorité des constructeurs de maisons individuelles dans la région. “Nous sommes relativement inquiets car 95 % de nos clients financent l’intégralité de leur maison et les primo-accédants représentent les deux tiers du marché”.

Avec des terrains rares, donc chers, l’agglomération rouennaise apparaît comme “une zone tendue”, les jeunes acheteurs préférant, selon Etienne Requin, s’éloigner de l’aire urbaine pour faire construire. “En Haute-Normandie, l’agglomération rouennaise reste un petit marché pour nous”.