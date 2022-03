Développement durable : l'architecture révolutionnée ?

De nouvelles matières, comme le siporex, et techniques apparaissent. D’anciens matériaux - bois, brique rouge -sous-utilisés durant des décennies, sont à nouveau très appréciés.

L’intérieur évolue

La tendance architecturale est aux formes très contemporaines. Autre nouveauté : “l’apparition de maison à toit terrasse ou toit végétal. Cette importante masse isolante retient l’eau, désencombrant les canalisations”, explique Victor Pascal, architecte et président de la Maison de l’architecture de Haute-Normandie. Selon lui, l’évolution des relations homme-femme-enfant modifie les agencements intérieurs avec un espace de vie cuisine, salon, salle à manger ouvert et des prolongations de chambre avec des espaces de jeux. Les plus aisés aménagent des locaux pour le cinéma, l’audio ou l’informatique. Enfin, les très grandes terrasses ont la cote.

Arnaud Rinn, directeur commercial de Comi Normandie, remarque que “les clients souhaitent généralement 3 à 4 chambres, de 10 m2 chacune, dont une privative au rez de chaussée”.

Photo ACAUM Marc Le Chevallier

Pour votre future maison, faire appel à un architecte n’est pas un luxe !

Aujourd’hui, les maisons individuelles dites d’architecte représentent 8 % du marché de la construction. “L’architecture contemporaine, c’est un droit pour tout le monde et un choix qui peut-être très pertinent par rapport à un besoin”, souligne Pascal Victor, architecte à l’Atelier des Deux Anges, au Petit-Quevilly. “C’est du sur-mesure. La qualité du dialogue entre l’architecte et son client est donc indispensable à la réussite du projet”.

Une première étude peut-être un bon moyen pour en tester sa faisabilité. Ensuite, diverses possibilités de contrats s’offrent au particulier. L’architecte intervient soit pour une mission partielle qui peut, par exemple, se limiter à l’obtention du permis de construire, soit pour une mission complète. Dans ce cas, il gère à la fois les démarches administratives (financières et techniques), choisit les entreprises, assiste le maître d’œuvre, établit le planning, etc.

Pratique. Ordre des architectes de Haute-Normandie, 111, bd de l’Yser, Rouen. Tél. 02 35 71 46 88, info@croahn.fr.