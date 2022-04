Caen. C'est le grand retour de la Foire de Pâques !

Avis aux gourmands et amateurs d'attractions. La Foire de Pâques fait son grand retour au Parc des expositions de Caen. Pendant trois semaines, du vendredi 29 avril au dimanche 22 mai, la foire permettra aux curieux de s'amuser. Jean Clouet d'Orval, propriétaire de la salle de jeux Amusements et gérant de la page Facebook Foire de Pâques Caen, et Gabriel Lereteux, co-responsable de l'attraction Sweety, manège tournant, reviennent sur cet événement printanier tant attendu.

La Foire, le retour tant attendu !

À chaque printemps, la Foire de Pâques est un événement très attendu, pour les promeneurs comme pour les forains. Et ce d'autant plus après deux ans d'absence liées à la Covid. "C'est un véritable plaisir de retrouver la Foire de Pâques, l'une des plus importantes de la région", souligne Jean Clouet d'Orval. Pour Gabriel Lereteux, forain depuis des générations, le sentiment est partagé : "Nous avons hâte !" Comme chaque hiver, le Sweety est remis au goût du jour puisqu'il a connu, il y a peu, quelques rénovations. "Nous prenons soin de notre matériel, souligne Gabriel Lereteux. La sécurité, c'est très important pour nous."

Le Booster géant, nouveauté 2022

Cette année, la nouveauté et plus grosse attraction n'est autre que le Booster géant. Avec une hauteur de 55 mètres, "c'est un gros bébé", affirme Jean Clouet d'Orval. "Avant, le Booster qui venait était de taille plus modeste, avec 33 mètres de haut", enchérit-il. Cette attraction composée de bras géants avec des cabines au bout qui tournent plaira aux amateurs de sensations fortes.

Plus de 150 attractions !

Parmi les 150 attractions prévues, les visiteurs retrouveront les classiques, comme "le train fantôme, les salles de jeux, comme celle d'Amusements ou encore la grande roue." affirme Jean Clouet d'Orval. Pour lui, "le Sweety est un incontournable". Sur place, les amateurs de fête foraine pourront également apprécier les classiques autotamponneuses, la pêche aux canards ou encore le palais des glaces qui côtoient les manèges à sensations. L'actualité de la Foire de Pâques est à suivre sur la page Facebook qui porte son nom.

Des bons plans au rendez-vous

Lors de cette Foire de Pâques, une promotion est mise en place par les organisateurs pour l'ouverture, vendredi 29 avril. Si un ticket est acheté, le second sera offert. Les organisateurs de la foire réitéreront une promotion le dernier week-end, celui du samedi 21 et dimanche 22 mai. Cette fois, les manèges afficheront le prix de 2 €.

Pratique. Foire de Pâques, du vendredi 29 avril au dimanche 22 mai, au Parc des expositions de Caen. Lundi, mardi et jeudi : 16 heures - minuit ; mercredi : 14 heures - minuit ; vendredi : 16 heures - 1 heure ; samedi : 14 heures - 1 heure et dimanche : 14 heures - minuit.