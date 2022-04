Place du commerce. Le plein de nouveautés en avril à Caen

Ouverte depuis le 5 avril, la nouvelle enseigne est située 215 rue de Falaise. Cette épicerie fine est spécialisée dans la vente de fruits et légumes.

La boutique est petite mais très bien fournie. Ici, on trouve des produits frais et locaux et un large choix de fruits et légumes de saison. Ouvert tous les jours sauf le lundi, Le Verger Caennais propose également des corbeilles de fruits et plateaux de fromages à emporter.