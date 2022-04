Présidentielle 2022. Les résultats du second tour dans l'Eure

Dans l'Eure, 75,8 % des électeurs se sont déplacés pour s'exprimer au second tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. C'est environ trois points de plus qu'à l'échelle nationale (71,9 %), mais moins qu'au second tour en 2017 (77,2 %).

Comme au premier tour, c'est Marine Le Pen qui a recueilli le plus de suffrages dans le département, totalisant 51,4 % des voix contre 48,6 % à Emmanuel Macron. Parmi les votants, 5,89 % ont décidé de voter blanc. On dénombre 1,93 % de votes nuls. Les scores sont plus serrés qu'en 2017, puisque le président sortant avait alors totalisé 54,3 % des voix, contre 45,7 % à Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national progresse de près de 22 000 voix dans le département par rapport au second tour de 2017. Emmanuel Macron perd quant à lui 12 000 voix.

Emmanuel Macron en tête dans les grandes villes

Dans le détail, Emmanuel Macron arrive notamment en tête dans la capitale euroise, Évreux, mais aussi à Louviers, Lyons-la-Forêt, Val de Reuil, Vernon, Bernay, Pont-Audemer, Pacy-sur-Eure, Bourg-Achard.

Marine Le Pen, quant à elle, est première à Mesnil-en-Ouche, Gaillon, au Marais-Vernier, Vexin-sur-Epte, Verneuil d'Avre et d'Iton, Mesnil-sur-Iton ou encore à Epaignes, la commune du président de région, Hervé Morin.