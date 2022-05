Bonne table à Caen. Des spécialités italiennes chez Bruno Ristorante

Nous avions envie de voyager un peu ce midi-là. C'est ainsi que notre choix s'est porté sur un restaurant italien. Bruno Ristorante, installé Quai de Juillet à Caen, semblait parfait, n'étant qu'à quelques minutes à pied. Le restaurant a été repris, il y a un peu plus de trois ans, par François Pichereau. "Pour ce restaurant italien, j'ai gardé la même enseigne, pour être dans la continuité de ce qui se faisait avant", explique le patron.

Saltimbocca alla romana

À notre arrivée, l'accueil est parfait. Nous avons même le droit à des olives en apéritif. J'hésite entre tous ces plats qui nous font partir du côté de la Méditerranée, mais j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau. Ce sera donc la saltimbocca alla romana, comprenez une escalope de veau, jambon de Parme, mozzarella, sauce tomate et pesto accompagnés de tagliatelles maison. C'est très bon et copieux.

La saltimbocca alla romana.

"Nous faisons nos pâtes maison, tout comme les pizzas, les lasagnes, les desserts… Notre plat phare est la Calzone, certains clients ne regardent même pas la carte et savent qu'ils vont en prendre une, sourit le gérant. Les pâtes marchent aussi très bien, comme celles au saumon." Le tout cuisiné avec des produits frais et français. Pour accompagner le tout, je choisis un verre de blanc moelleux. "J'ai une carte des vins qui reste dans des prix raisonnables." Après avoir fini mon plat, je m'arrête : j'essaye d'être raisonnable ces derniers temps. Par contre, mon amie se laisse tenter par les douceurs autour d'un café après avoir dégusté ses pâtes à la carbonara. Une clientèle très diversifiée se trouve dans ce restaurant "des amis, des jeunes, des familles, mais aussi des couples à la retraite". Tout ce petit monde peut s'installer dans cet établissement de 70 places assises en intérieur et 20 en terrasse. Pour ceux qui veulent, il est également possible de prendre les pizzas à emporter pour les déguster chez soi.

Pratique. Bruno Ristorante, 5 Quai de Juillet à Caen. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Tél. 02 31 74 69 66.